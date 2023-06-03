"كسوة الكعبة المشرّفة".. مناقشات إنتاجها وخطة رفعها تتفاعل استعداداً لموسم الحج

ولفت "القرشي"، إلى أنهم يعملون من خلال مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تطوير آليات العمل عبر الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى التي تسهم في إبراز الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.