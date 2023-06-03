"كسوة الكعبة المشرّفة".. مناقشات إنتاجها وخطة رفعها تتفاعل استعداداً لموسم الحج

ناقش مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المهندس سلطان القرشي، المشاريع التطويرية بالمجمع ومتابعة خطة رفع كسوة الكعبة المشرّفة لهذا العام ١٤٤٤هـ، ومراحل إنتاجها وتطوير بعض الأعمال الجارية بالمجمع وآليات تطويرها.
ولفت "القرشي"، إلى أنهم يعملون من خلال مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تطوير آليات العمل عبر الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى التي تسهم في إبراز الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة المهندس أمجد الحازمي، والوكيل المساعد لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة المهندس محسن الصبان، ومدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة المهندس فهد الثبيتي، ومدير عام صيانة كسوة الكعبة المشرّفة فهد الجابري، ومدير وحدة الجودة بالمجمع المهندس أحمد الحازمي، ومدير إدارة الإنتاج بالمجمع المهندس علي معاش.
تأتي هذه الاجتماعات تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، في تقديم العناية الفائقة بكل ما يُعنى من خدماتٍ للحرمين الشريفين وقاصديهما.