لإثراء المساهمة العربية.. وكالة الفضاء تطلق مسابقة "مداك" لطلاب العالم العربي

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، أن المسابقة موجهة للطلبة على مستوى العالم العربي؛ لاستكشاف مدى جديد في علوم الفضاء، وتعزيز مهاراتهم العلمية والابتكارية؛ لإثراء ساحة الفضاء بالإسهامات الرائدة؛ داعيًا علماء المستقبل وموهوبي العالم العربي إلى اغتنام هذه الفرصة في رسم ملامح مستقبل الفضاء بعيون أبنائه؛ مشيرًا إلى أن المملكة وانطلاقًا من ريادتها في مجال الفضاء، تؤكد التزامها الدائم بتحفيز الإبداع والتميز في مجال الفضاء على المستويين الإقليمي والدولي.