سعد ال سعود.. يدشن احتفالات الهيئة الملكية باليوم الوطني بأمسية شعرية وطنية كبرى
تدشّن الهيئة الملكية بينبع احتفالاتها باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين عبر أمسية شعرية وطنية كبرى يحييها صاحب السمو الأمير الدكتور سعد آل سعود (منادي)، وذلك مساء الأحد القادم الموافق 21 سبتمبر في مركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية.
حيث يتزيّن جيدُ الوطن في هذا اليوم الخالد بعقدٍ من جواهر الشعر النادرة التي تتغنّى بتاريخ المملكة العريق ومجدها المتواصل منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه – ومن جاء من بعده من الملوك رحمهم الله جميعًا، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وفي هذه الليلة المميزة، يلتقي أبناء الوطن بشاعر من فرسان الكلمة، الأمير سعد بن سعود بن محمد آل سعود، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود ، الذي جمع بين الفكر والإبداع وجزالة المفردات، وكتب أروع القصائد الوطنية التي تغنّى بها كبار الفنانين، ومن أبرزها ملحمة أوبريت الجنادرية الشهيرة “عهد الخير”، والأغنية الشهيرة " عمار يا دارنا" لتظل قصائده محفورة في ذاكرة الأنسان السعودي ومشاعره.
وأكدت الهيئة الملكية بينبع أن هذه الأمسية تمثل الانطلاقة لاحتفالات اليوم الوطني بمدينة ينبع الصناعية، وهي دعوة مفتوحة لجميع الأهالي والزوار للمشاركة في ليلة وطنية تزدان بالشعر والولاء وتجسّد معاني الاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة.