سعد ال سعود.. يدشن احتفالات الهيئة الملكية باليوم الوطني بأمسية شعرية وطنية كبرى

حيث يتزيّن جيدُ الوطن في هذا اليوم الخالد بعقدٍ من جواهر الشعر النادرة التي تتغنّى بتاريخ المملكة العريق ومجدها المتواصل منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه – ومن جاء من بعده من الملوك رحمهم الله جميعًا، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.