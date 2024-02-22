شوارع عرعر تشهد مسيرات هوية يوم التأسيس والمعرض المتحرك

شهدت منطقة الحدود الشمالية، اليوم، مسيرات هوية يوم التأسيس والمعرض المتحرك، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، فقد جابت عددًا من الشوارع انطلاقًا من شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي المساعدية بمدينة عرعر، وتنوعت المسيرات ما بين مشاة للرياضيين والمتطوعين والخيول والهجن، إضافة إلى مسيرة الحرف التراثية المتحركة والصقور.