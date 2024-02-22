شوارع عرعر تشهد مسيرات هوية يوم التأسيس والمعرض المتحرك

شهدت منطقة الحدود الشمالية، اليوم، مسيرات هوية يوم التأسيس والمعرض المتحرك، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، فقد جابت عددًا من الشوارع انطلاقًا من شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي المساعدية بمدينة عرعر، وتنوعت المسيرات ما بين مشاة للرياضيين والمتطوعين والخيول والهجن، إضافة إلى مسيرة الحرف التراثية المتحركة والصقور.
وحملت المسيرة الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات يوم التأسيس، بما تحمله من مشاعر وطنية وعمق وطني راسخ، حمل فرسانها راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وشعارات وطنية، وشعارات تحمل عبارات يوم التأسيس "يوم بدينا".