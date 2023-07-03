استئصال ورم سرطاني من الدرجة الثانية بالمنظار لمريضة بمستشفى الملك فيصل بمكة

وأوضحت وزارة الصحة أن المريضة حضرت للطوارئ عن طريق الهلال الأحمر وهي تعاني آلاماً شديدة في البطن، وبعد عمل الفحوص اللازمة تبيّن وجود انسداد بالأمعاء، وعلى أثر ذلك تم إجراء الفحوصات المخبرية والأشعات اللازمة للمريضة التي بيّنت وجود كتلة في القولون الأيمن، وعلى الفور تمّ تشكيل فريق جراحي وتمّ استئصال القولون الأيمن، وإعادة توصيله بالمنظار الجراحي.