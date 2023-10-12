مركز برنامج جودة الحياة يتيح 500 مرفق رياضي للهواة بالتعاون مع "قولاتو"

وقّع مركز برنامج جودة الحياة وتطبيق "قولاتو" مذكرة تعاون لتمكين الهواة الرياضيين من ممارسة رياضات مختلفة، بحيث يستطيع الهواة حجز أكثر من 500 مرفق لـ"قولاتو" عبر منصة البوابة الوطنية للهوايات "هاوي".
ومثّل المركز خلال التوقيع مدير إدارة تنمية قطاع الهوايات طارق بن عدنان الغرابي، والرئيس التنفيذي لشركة النظام الرياضي لتقنية المعلومات المهندس حماد بن محمد الحماد، وذلك بمقر برنامج جودة الحياة في مدينة الرياض.
وتتضمن مذكرة التعاون جذب مستفيدي "قولاتو" لتأسيس أنديتهم على منصة هاوي، وفتح مجالات التعاون مع عدة أكاديميات متخصصة في عدد من المجالات الرياضية، بالإضافة إلى التعاون في فعاليات ومسابقات البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" للأندية الرياضية.
وبمناسبة هذه الاتفاقية التي أبرمها "برنامج جودة الحياة"، وسعياً من البوابة الوطنية للهوايات لتوفير أفضل الخدمات التي تمكّن أعضاء أندية "هاوي" من ممارسة هواياتهم الرياضية، فقد وفرت 1000 حجز مجاني من خلال منصة هاوي، في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وتجاوب إنشاء "هاوي" في أكتوبر 2022 مع حاجة الآلاف من الهواة في كل مناطق ومدن المملكة إلى إيجاد مظلة ترعاهم، وتسمح لهم بتأسيس أندية هواياتهم المفضلة، ولم تكتف "هاوي" بتحقيق احتياجات الهواة في إيجاد إطار تنظيمي لهواياتهم، بل قدَّمت لهم العديد من الخدمات المهمة؛ التي تضم حجز مرافق لإقامة الأنشطة والفعاليات، وتصريحاً لإقامة الفعاليات لأنشطة الهواة والهوايات وإصدار التذاكر لها، ورفع طلبات التمويل لأندية الهواة وحجز الحاضنات ومساحات العمل المشتركة، ورفع طلبات الدعم التشغيلي والمالي المتنوعة حسب طبيعة نشاط النادي، ونتيجة للإقبال الكبير من الهواة على تأسيس أنديتهم على "هاوي" فقد بلغ عددها حتى الآن أكثر من 570 نادياً.
مما يُذكر أن البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" هي إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة بمشاركة 12 جهة حكومية تعمل على تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة من خلال إنشاء أندية للهواة، وتسجيل العضويات، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظم القطاع، إضافة إلى حجز المساحات والمرافق، وتمكين إقامة وحضور الدورات التدريبية، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية.