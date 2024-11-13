بسبب بقعة ديزل.. حادث بطريق الشرائع يتسبب في إصابات ويعطل حركة السير
شهد طريق الشرائع مساء اليوم باتجاه السيل حادثاً مرورياً ألقى بظلاله على حركة السير بعد أن تسببت بقعة ديزل في انحراف إحدى المركبات، ما أدى إلى دورانها واصطدامها بمركبة أخرى، وأسفر عن وقوع إصابات بين الركاب.
وقد أظهرت دوريات المرور سرعة وكفاءة في الاستجابة للحادث، حيث عملت على تأمين الموقع لضمان سلامة باقي مستخدمي الطريق، وتنظيم حركة المرور لمنع وقوع حوادث إضافية.
كما تواصلت فرق المرور مع الدفاع المدني لإزالة بقعة الديزل من الطريق بمواد خاصة لضمان عدم تكرار الانزلاقات، والحفاظ على سلامة السائقين.
من جهتها، قدمت فرق الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأعرب مستخدمو الطريق عن تقديرهم لجهود الجهات المعنية، وطالبوا بضرورة محاسبة المتسبب في انتشار الديزل، لضمان السلامة العامة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.