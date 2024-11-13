بسبب بقعة ديزل.. حادث بطريق الشرائع يتسبب في إصابات ويعطل حركة السير

شهد طريق الشرائع مساء اليوم باتجاه السيل حادثاً مرورياً ألقى بظلاله على حركة السير بعد أن تسببت بقعة ديزل في انحراف إحدى المركبات، ما أدى إلى دورانها واصطدامها بمركبة أخرى، وأسفر عن وقوع إصابات بين الركاب.