السعودية تقود جهود استرداد الأصول عالميًّا باستضافة الأمانة الدائمة لشبكة "مينا-أيرن"

يُشار إلى أن عدد الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول حول العالم سيصبح تسع شبكات، تضم الجهات المعنية باسترداد الأصول في 200 دولة وإقليم حول العالم، وتشمل سلطات إنفاذ القانون، وجهات التحقيق والادعاء العام، المختصة بملاحقة الأموال المهرَّبة واستردادها في الجرائم كافة؛ وهو ما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وملاحقة مرتكبيه؛ لتحقيق التنمية المستدامة.