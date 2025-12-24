"السديس" يدشّن اللجنة الاستشارية للغات والترجمة لتعزيز رسالة الحرمين عالميًا

دشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة، في إطار تعزيز منظومة الترجمة بالحرمين الشريفين، والارتقاء برسالتهما العالمية وفق منهج علمي رصين.
ورفع السديس الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على ما توليه من دعم ورعاية مستمرة لمنظومة الشؤون الدينية، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تطوير أعمال الترجمة، وتوسيع نطاقها، وتعزيز حضور رسالة الحرمين الشريفين بلغات العالم.
وأوضح أن اللجنة الاستشارية ستتمتع باستقلالية تنظيمية وعلمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتعزيز الحوكمة، وضمان جودة المخرجات، مشددًا على أهمية التوسع في اللغات وفق احتياجات القاصدين والزائرين.
وأشار إلى أن اللجنة ستعتمد منهجًا شرعيًا منضبطًا في الترجمة، قائمًا على التأصيل العلمي والعمل المؤسسي، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية، بما يضمن سلامة النقل، ودقة المصطلح الشرعي، ويحافظ على قدسية النصوص ومقاصدها.
وبيّن أن من مهام اللجنة إعداد دليل إرشادي موحّد للترجمة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم أعمال الترجمة والتدقيق، إلى جانب إعداد برامج قصيرة ومتخصصة تُبث عبر الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية؛ لتعزيز وصول الرسالة الدينية بلغات متعددة.
ويتولى رئاسة اللجنة الاستشارية الأستاذ الدكتور محمد البركاتي، بعضوية نخبة من الأكاديميين والمختصين في الترجمة بعدد من اللغات العالمية، بما يعزز التكامل العلمي والتخصصي.
واختتم السديس بالتأكيد على أن الرئاسة ماضية في تطوير منظومة اللغات والترجمة؛ خدمةً لقاصدي الحرمين الشريفين، وترسيخًا لرسالتهما العلمية والدعوية، وتعزيزًا لحضورهما العالمي المؤثر.