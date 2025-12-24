"السديس" يدشّن اللجنة الاستشارية للغات والترجمة لتعزيز رسالة الحرمين عالميًا

وأشار إلى أن اللجنة ستعتمد منهجًا شرعيًا منضبطًا في الترجمة، قائمًا على التأصيل العلمي والعمل المؤسسي، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية، بما يضمن سلامة النقل، ودقة المصطلح الشرعي، ويحافظ على قدسية النصوص ومقاصدها.