"التدريب التقني" يعتمد أكثر من 1600 برنامج لمنشآت التدريب الأهلية بالنصف الأول من هذا العام

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي؛ أن اعتماد البرامج التدريبية في قطاع التدريب الأهلي يأتي بعد مراجعتها وإجازتها من محكّمين مختصّين من داخل المؤسسة وخارجها، الذين تجاوز عددهم 700 محكّم، عملوا على دراسة وتحكيم البرامج التدريبية حسب الضوابط المعتمدة، وبإشراف ومتابعة فريق عمل مختص من خبراء المناهج، وذلك للتأكّد من استيفاء البرامج التدريبية، المعايير والمتطلبات المهنية.