"مدن": زيادة المصانع التحويلية التعدينية بالمدن الصناعية بمعدل 4.36% بنهاية 2023

وكشفت "مدن" أن عدد المصانع التحويلية التعدينية سجّل خلال العام نحو 1.629 مصنعًا بحجم استثمارات تراكمية تجاوزت 95 مليار ريال ومساحات مُخصصة بلغت 21 مليون متر مربع، حيث كانت أعلى المدن الصناعية استحواذًا على عدد العقود في جدة بإجمالي 482 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة وواحة مدن بجدة، تلتها الدمام بنحو 391 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة، ثم الرياض 199 في المدن الأولى والثانية والثالثة، ومن بعدها جاءت المدينة الصناعية بالخرج 120 مصنعًا، وأخيرًا مدينة سدير للصناعة والأعمال 95 مصنعًا.