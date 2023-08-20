استراتيجية "كاوست".. انطلاقة جديدة لأفضل جامعة بحثية رائدة بالعالم

وكان ولي العهد أعلن أنه "منذ تأسيس "كاوست" وهي تتميز في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها، وأصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم، وتمثّل الاستراتيجية الجديدة عهدًا جديدًا للجامعة، لترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها؛ لتكون منارةً للمعرفة، ومصدرًا للإلهام والابتكار، تماشيًا مع طموحات رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل أفضل للمملكة والعالم".