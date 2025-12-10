"إب" و"جوجل" توقّعان اتفاقاً لشراء خدمات إزالة الكربون لدعم توسّع حلول المناخ المعتمدة على المحيطات

نبذة عن شركة “إب”

تأسست الشركة عام 2021 على يد فريق من العلماء والمهندسين ورواد الأعمال المتخصصين في تكنولوجيا المناخ، وتسهم منذ تأسيسها في ترسيخ مكانتها كمزوّد رائد لحلول إزالة ثاني أكسيد الكربون وتقنيات معالجة المياه الكهروكيميائية عالية الجودة. وتجمع الشركة بين خبراتها في المناخ والمياه لتطوير حلول متكاملة تعالج اثنين من أكبر التحديات العالمية المتمثّلة في تزايد الطلب على المياه العذبة وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. جمعت “إب” حتى اليوم 40 مليون دولار، وتمتلك سجلاً حافلاً من المشاريع في الولايات المتحدة يشمل تجارب تمتد لعدة أعوام بالتعاون مع المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ التابع لوزارة الطاقة الأمريكية ومشروع "ماكوما" في بورت أنجلوس بولاية واشنطن. وتتكامل هذه المشاريع مع تقنيات التحلية بما يثبت كفاءة حلول “إب” وقدرتها على التوسع في ظروف تشغيلية واقعية.