"مكافحة التستر": لا يجوز منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة

وقال البرنامج: تشمل هذه الأدوات: الحصول على إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها وإيداعها لحسابه الشخصي، والحصول على عائد أو مقابل مالي متغير لا يتناسب مع طبيعة عمله، مع مراعاة عقود العمل المتضمنة حق العامل في الحصول على أرباح.