"بورشيد": المرأة السعودية قدّمت نماذج ملهمة في جميع الميادين.. في ظل تمكين القيادة

وتابع: عندما نتحدث عن المرأة السعودية، نجد أن أهم أسرار نجاحها يكمن في التكامل بين رؤية حكيمة وإرادة نسائية ملهمة وقوية، وما نشهده اليوم من تكاتف من جميع القطاعات لتحقيق هذا الهدف، له أثر إيجابي وكبير في تقدم، وتطوير كل القطاعات في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى كوادرها.