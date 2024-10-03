توقيع مذكرة تعاون بين مركز المراجعة المالية و"الموارد البشرية"

وتأتي مذكرة التعاون انطلاقًا من حرص الطرفين على بناء الشراكات الإستراتيجية وتحقيق التكامل والتعاون بينهما في مجالات العمل المشتركة؛ من خلال الإسهام في بناء الكفاءات وتطوير القدرات والمعارف والمهارات المهنية لموظفي القطاع العام في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء والتحول الرقمي والمجالات ذات العلاقة، عبر خدمات بناء قدرات متكاملة، وتقديم البحوث والاستشارات والبرامج والشهادات التخصصية المعتمدة، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج بناء القدرات النوعية التي يُقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء في تطوير المختصين بمهنتي المراجعة والمحاسبة بالمملكة؛ بما يحقق الأهداف المرجوة لكلا الطرفين.