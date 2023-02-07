في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.. إعادة فتح الحالب مع تركيب دعامة لمريض ستيني

تمكّن فريقان طبيان متخصصان في الأشعة التداخلية والمسالك البولية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إجراء عملية جراحية مشتركة بالأشعة التداخلية لمريض ستيني.
وكان المريض يعاني من أورام في الكلية اليسرى تم استئصالها سابقًا بنجاح بإشراف طبي من قسم المسالك البولية في مجمع الملك عبدالله الطبي، مع الحفاظ على الجزء السليم المتبقي من الكلية.
وبعد فترة وجيزة، راجع المريض قسم الطوارئ وهو يعاني من التصاقات شديدة وتوسع في حوض الكلية اليمنى.
وبعد الفحص وإجراء كل التحاليل الطبية اللازمة، ومنها الإشعاعية؛ تبين وجود انغلاق في الحالب، مما استدعى تدخل فريق الأشعة التداخلية.
وعلى الفور، قام الفريقان بإعادة فتح حالب المريض بنجاح بإجراء طبي حديث بواسطة منظار الجهاز البولي والأشعة التداخلية في توقيت واحد، حيث تم استخدام الأشعة التداخلية لإزالة الدعامة القديمة بسبب انغلاقها.
وتم تركيب دعامة جديدة أفضل بواسطة الأشعة التداخلية عن طريق فتحة في الجلد لا تتجاوز 1 سم تحت تخدير موضعي.
واستغرقت العملية ساعة وتكللت بالنجاح، وذلك على خلاف الإجراء الطبي المعتاد وهو إجراء عملية جراحية تحت تخدير كامل.
وقد شارك في إجراء العملية الدكتور إبراهيم عسيري استشاري الأشعة التداخلية والدكتور إيهاب عبدالمنعم استشاري المسالك البولية.
وتم نقل المريض إلى أجنحة التنويم العادية لتقديم الرعاية الطبية له لحين استقرار حالته الصحية والاطمئنان عليه، ثم بعد يومين من إجراء العملية خرج المريض بشكل طبيعي، وأصبح يتمتع بصحة جيدة.