في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.. إعادة فتح الحالب مع تركيب دعامة لمريض ستيني

وكان المريض يعاني من أورام في الكلية اليسرى تم استئصالها سابقًا بنجاح بإشراف طبي من قسم المسالك البولية في مجمع الملك عبدالله الطبي، مع الحفاظ على الجزء السليم المتبقي من الكلية.