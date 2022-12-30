أمانة العاصمة المقدسة تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار

وأهابت الأمانة بالجميع توخي الحذر وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، والتعاون في ذلك، من خلال إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنّبًا لسقوطها، نتيجة العواصف والرياح القوية، مع تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية والبقاء في مكان آمن.