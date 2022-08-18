"ديزني على الجليد".. شخصيات تأخذ زوار بوليفارد أرينا في رحلة استثنائية

تنطلق في "بوليفارد أرينا" فعاليات العرض العالمي الشهير "ديزني على الجليد"، الذي يبدأ في تاريخ 25 أغسطس ويستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، ويقدم بشكل يومي للزوار على فترتين، تبدأ الأولى منهما الساعة الرابعة مساءً، والثانية عند الساعة الثامنة مساءً.