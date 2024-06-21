"السديس" يثمّن التوجيه الكريم بالتقصير الاستثنائي لمدة خطبتي وصلاة الجمعة بالحرمين

وبين أن ولي أمر بلادنا المباركة -حفظه الله- ومراعاة لما يشهده الحرمان الشريفان من توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام، وفيهم الضعيف وكبير السن، ومراعاة لاشتداد الحرارة وبلوغها الذروة وقت خطبة وصلاة الجمعة، وتقديرًا لظروف المصلين في صحن المطاف والسطح والساحات، وهو الأمر الذي يتطلب التيسير ودفع المشقة عن ضيوف الرحمن والمصلين ممن يشهدون الجمعة بالحرمين؛ وجَّه -حفظه الله- بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين؛ بناء على القواعد الشرعية التي تنص على أن المشقة تجلب التيسير والتخفيف؛ لأن المشقة العارضة الظاهرة إذا فعلت معها العبادة حصل الضرر على الفاعل، وهذا التوجيه هو تجسيد لأداء أمانة المسؤولية والحفاظ على الرعية والحرص على سلامتهم وأمنهم، يقول ﷺ: "كلُّكُمْ رَاعٍ ومَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ" [أخرجه البخاري].