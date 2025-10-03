"سكني": تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد

ويأتي هذا القرار استكمالًا لقرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 29/11/1446هـ، الذي تضمن عدة تعديلات على تنظيم الدعم السكني، منها خفض سن الاستحقاق لرب الأسرة إلى (20) عامًا، وإلغاء شرط الإعالة عن الزوجة أو الأم، إضافةً إلى إحالة تحديد مدة استحقاق المطلقة إلى اللائحة التنفيذية.