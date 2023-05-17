"فيصل بن فرحان" يلتقي فيصل المقداد ويبحثان مستجدات الأوضاع السورية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.