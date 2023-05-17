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"فيصل بن فرحان" يلتقي فيصل المقداد ويبحثان مستجدات الأوضاع السورية

على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية
"فيصل بن فرحان" يلتقي فيصل المقداد ويبحثان مستجدات الأوضاع السورية
واس
واس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

وشهد اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

جامعة الدول العربية
وزير الخارجية السوري
فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
الدكتور فيصل المقداد

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