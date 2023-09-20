sirar by stc الأولى إقليمياً بين أفضل مزودي خدمات الأمن السيبراني المدارة لعام 2023

احتلت شركة sirar by stc، المزود الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة، والتابعة لمجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الحادية عشرة عالمياً ضمن قائمة"MSSP Alert" لأفضل 250 مزود لخدمات الأمن السيبراني المدارة للعام 2023. وجاء هذا التصنيف استناداً للبحث الموسع، الذي أجرته مؤسسة " CyberRisk Alliance" في تقريرها السنوي السابع. ومن بين العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات الأمن السيبراني والحلول المدارة، تبرز شركةby stc sirar باعتبارها الشركة السعودية الوحيدة في هذه القائمة.