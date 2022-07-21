جرافيك... "الحج والعمرة" تنفذ 12 ألف جولة رقابية خلال موسم 1443هـ

نفّذت وزارة الحج والعمرة، ممثلةً في فرق الرقابة الميدانية، أكثر من 12 ألف جولة رقابية خلال موسم الحج للعام 1443هـ، من بداية شهر ذي القعدة وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولتسهيل رحلة الحجاج وإثراء تجربتهم بطمأنينة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن موظفي الرقابة الميدانية مستمرون في متابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مواقع سكنهم بمكة المكرمة ضمن أكثر من 4 آلاف زيارة، وتشمل زيارات تقييم المساكن، وتقييم استقبال الحجاج، كما تابعت فرق الرقابة الميدانية توفر عبوات مياه زمزم لضيوف الرحمن في مقار سكنهم وفي مراكز الترحيب والاستقبال والتفويج من خلال أكثر من 600 زيارة ميدانية.
وشملت الجولات معالجة عدد من البلاغات المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للحجاج في مواقع سكنهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بواقع 1800 بلاغ وارد لمتابعة معالجة ملاحظات الخدمات ضمن البلاغات الواردة عبر الرقم المجاني الموحد للعناية بالحجاج (920002814).
وضمن الأعمال الميدانية في المشاعر المقدسة منذ بداية مرحلة الرقابة للوقوف على جاهزية الخدمات حتى نهاية أيام التشريق، باشرت الفرق الرقابية بالوزارة متابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مواقع سكنهم بالمشاعر المقدسة من خلال أكثر من 6 آلاف زيارة، بالإضافة إلى تواجدها المستمر بين الحجيج لمعالجة أي ملاحظات تطرأ.
وتحرص الفرق الرقابية بالوزارة على متابعة الخدمات العامة المقدمة لضيوف الرحمن من خلال أكثر من 550 زيارة، بالإضافة إلى متابعة خدمة تطويف الحجاج بالمسجد الحرام، وتواجد الفرق ضمن نقاط متعددة عند الدخول للمسجد الحرام على مدار الساعة.
ويتواجد عدد من موظفي الوزارة داخل مقر مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وكذلك في مركز المراقبة التلفزيونية بالمسجد الحرام ومركز القيادة والسيطرة، وذلك بهدف متابعة الشاشات وكاميرات المراقبة على مدار الساعة لتلقي البلاغات وتمريرها للفرق الميدانية للوزارة لضمان التدخل السريع ميدانيًا ضمن المواقع المتواجدين فيها على مقربة من الحجاج وتحركاتهم، من بداية شهر ذي القعدة وحتى مغادرتهم مكة المكرمة بسلام آمنين إلى بلادهم.