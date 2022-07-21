جرافيك... "الحج والعمرة" تنفذ 12 ألف جولة رقابية خلال موسم 1443هـ

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن موظفي الرقابة الميدانية مستمرون في متابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مواقع سكنهم بمكة المكرمة ضمن أكثر من 4 آلاف زيارة، وتشمل زيارات تقييم المساكن، وتقييم استقبال الحجاج، كما تابعت فرق الرقابة الميدانية توفر عبوات مياه زمزم لضيوف الرحمن في مقار سكنهم وفي مراكز الترحيب والاستقبال والتفويج من خلال أكثر من 600 زيارة ميدانية.