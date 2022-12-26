"لتبقى" توصي بأهمية عمل صيانة دورية للسخانات لإطالة عمرها وترشيد الطاقة

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" بعمل صيانة دورية لسخان المياه؛ للتأكد من سلامته وصلاحيته للاستخدام، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في إطالة عمر السخان، ويقلل من استهلاك الطاقة.
وأكدت أنه عند الشراء باختيار سخان المياه الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"، وكذلك اختيار الحجم المناسب للمنزل وفق الاستخدام، كما أوصت بضبط درجة حرارة سخان المياه في المنزل عند 60 درجة مئوية، وأن ذلك من شأنه أن يوفر درجة حرارة آمنة، وفي استهلاك الطاقة.
كما نصحت "لتبقى" باستخدام تطبيق "تأكد" الذي يساعد المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على أجهزة سخانات المياه.