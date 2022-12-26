"لتبقى" توصي بأهمية عمل صيانة دورية للسخانات لإطالة عمرها وترشيد الطاقة

وأكدت أنه عند الشراء باختيار سخان المياه الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"، وكذلك اختيار الحجم المناسب للمنزل وفق الاستخدام، كما أوصت بضبط درجة حرارة سخان المياه في المنزل عند 60 درجة مئوية، وأن ذلك من شأنه أن يوفر درجة حرارة آمنة، وفي استهلاك الطاقة.