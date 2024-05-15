فرضية ناجحة.. "استجابة 14" يكافح تسرب 70 ألف برميل زيت على سواحل تبوك

ولفت إلى أنّ المركز استطاع خلال التمارين الماضية تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة إقليميًّا وعالميًّا في سرعة الاستجابة واحتواء التسربات الزيتية بنسبة تتراوح بين 45 – 50 دقيقة، مبينًا أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تضافر جهود الجهات المشاركة في التمرين، وأن جهة من القطاعين الحكومي والخاص شاركت في تنفيذ هذه التمارين والفرضيات، موضحًا أن الخطة الوطنية تتضمّن أدوارًا محددة تقوم فيها الجهات بإجراءات تنفيذية، بدءًا من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولًا إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية.