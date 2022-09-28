سفير جنوب إفريقيا: السعودية تتمتع بأمان عالٍ في مناطقها.. وشعبها مضياف ومتكاتف

وأوضح سفير جنوب إفريقيا أن علاقة السعودية ببلاده تنمو وتتميز، ولم تشهد أي عقبات أو برود أو انتقاد منذ أكثر من 20 عامًا. داعيًا مواطني بلاده إلى زيارة السعودية، واختبار تفرُّدها وثقافاتها المتنوعة، وليس فقط للحج والعمرة، بل أكثر من ذلك؛ لما تحمله من استكشافات فريدة.