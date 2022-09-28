سفير جنوب إفريقيا: السعودية تتمتع بأمان عالٍ في مناطقها.. وشعبها مضياف ومتكاتف

أكد كوسبرت ثيمبا ربوشي، سفير دولة جنوب إفريقيا في السعودية، أن السعودية تتمتع بالأمان العالي المنتشر في مناطقها ومدنها؛ وهو ما يجعلها دولة مميزة عن سائر البلدان في العالم.. مبينًا أن السعوديين شعب مضياف، ويرحب بالجميع، ثم يتركون لهم حرية التصرف والاستكشاف.. واصفًا إياهم بالعاطفيين والمتكاتفين.
وأشاد سفير جنوب إفريقيا عبر برنامج "الدبلوماسي" الذي يُعرض على قناة "السعودية" بالإمكانات الكبيرة للمملكة؛ وهو ما يجعلها قريبًا من كبرى الدول السياحية عالميًّا. مضيفًا بأن الريادة السعودية في المجال السياحي مسألة وقت فحسب؛ وذلك لتنوُّع المواقع التاريخية والأماكن الساحلية، وتطوير حدائق الحيوانات، وإعادة رسم مختلف المناطق في الدولة. لافتًا إلى حجم التعاون بين السعودية وجنوب إفريقيا في تطوير وصناعة السياحة.
وأوضح سفير جنوب إفريقيا أن علاقة السعودية ببلاده تنمو وتتميز، ولم تشهد أي عقبات أو برود أو انتقاد منذ أكثر من 20 عامًا. داعيًا مواطني بلاده إلى زيارة السعودية، واختبار تفرُّدها وثقافاتها المتنوعة، وليس فقط للحج والعمرة، بل أكثر من ذلك؛ لما تحمله من استكشافات فريدة.