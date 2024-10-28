4 فرص عقارية نموذجية في مزاد "واثر"

يعرض المزاد 4 فرص عقاريـــة فريدة ومتميـــزة فـــي أبرز مـــدن المنطقة الشـــرقية، الدمـــام والخبر والقطيف، تتنوع بين: أراض ســـكنية وتجارية، مجمعًا ســـكنيًا، وفيلا فاخـــرة، تتميـــز جميعها بمواقعها الاســـتراتيجية، ومســـاحاتها المتنوعة، وإمكانياتها الاســـتثمارية الواعـــدة.