4 فرص عقارية نموذجية في مزاد "واثر"

تعلن "العنوان العقارية"، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، ومحكمة الأحوال الشخصية؛ عن إقامة مزاد "واثر" الهجين (إلكتروني وحضوري)، لبيع 4 فرص عقارية متميزة في أهم مدن المنطقة الشرقية.
يُقام المزاد يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، حضوريًا في فندق هوليداي إن كورنيش الخُبر، وإلكترونيًا عبر المنصة السعودية للمزادات اعتبارًا من الساعة 4.00 مساءً.
يعرض المزاد 4 فرص عقاريـــة فريدة ومتميـــزة فـــي أبرز مـــدن المنطقة الشـــرقية، الدمـــام والخبر والقطيف، تتنوع بين: أراض ســـكنية وتجارية، مجمعًا ســـكنيًا، وفيلا فاخـــرة، تتميـــز جميعها بمواقعها الاســـتراتيجية، ومســـاحاتها المتنوعة، وإمكانياتها الاســـتثمارية الواعـــدة.
وللمشاركة في المزاد الحضوري يُشترط تقديم شيك مصدق باسم "مركز الإسناد والتصفية" بالقيمة المحددة لكل أصل. أما بالنسبة للمزاد الالكتروني، فيجب سداد مبلغ المشاركة المحدد لكل أصل عبر المنصة السعودية للمزادات.
وترحب شركة العنوان العقارية، بتلقى استفسارات المهتمين عن العقارات المعروضة من خلال الاتصال على الرقم التالي: 0537788872.