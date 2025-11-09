أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 1560 طالبًا من كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأحد، حفل تخريج 1560 طالبًا من تخصصات هندسية وتقنية وإدارية ومهنية، من كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، وعددٍ من المسؤولين وأولياء الأمور.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية في كلمته أهمية التعليم والتدريب في بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية ومحور نهضة الوطن، مشيرًا إلى أن مخرجات التعليم النوعي تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، وتواكب التحولات الصناعية والتقنية المتسارعة التي تشهدها المملكة.
ونوّه سموه بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتطوير منظومة التعليم والتدريب، وحرصها على تعزيز التخصصات التقنية والهندسية والمهنية، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد معرفي وتنافسية وطنية.