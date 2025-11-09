أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 1560 طالبًا من كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأحد، حفل تخريج 1560 طالبًا من تخصصات هندسية وتقنية وإدارية ومهنية، من كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، وعددٍ من المسؤولين وأولياء الأمور.