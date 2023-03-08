بالصور.. سعود بن نايف يُطلق مشروع خدمة "الإسعاف الجوي" بالشرقية

أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، الذي قدّم له شرحاً مفصلاً عن هذه الخدمة الجديدة بالمنطقة والخدمات التي ستوفرها للمرضى.
ووجّه أمير المنطقة الشرقية رسالة لطواقم الهيئة عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، حيث تمنى لهم التوفيق في مهام عملهم، وأن يقدموا خدمات إسعافية تسهم في إنقاذ الأرواح.
وأشاد بدور هيئة الهلال الأحمر السعودي في توفير مختلف الخدمات الطبية الطارئة بالمنطقة التي أسهمت في إنقاذ الأرواح والمصابين والمرضى وتقديم المساعدة لهم.
وقال الأمير "سعود": حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، بمتابعة سمو ولي عهده الأمين، حريصة على تقديم كل مَن يسهم في خدمة الإنسان في شتى المجالات، وخصوصاً ما يسهم في انقاذ حياته والإسهام في إيصاله لتلقي العلاج في وقتٍ سريع.
وأضاف: يعد الإسعاف الجوي الذي سررنا بتدشينه في هذا اليوم أحد هذه المشاريع المباركة التي نسأل الله أن تسهم في انقاذ حياة كل مَن يتعرّض لحادث أو عارض صحي.
من ناحيته، قال "العويسي": الإسعاف الجوي هدف إلى تحقيق سرعة إسعاف المصابين واختصار الوقت لتقديم الرعاية الصحية الطبية الطارئة بجودة عالية وما يترتب عن ذلك من زيادة الفرصة في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين وسرعة مباشرة الحالات الحرجة وتقديم عمليات النقل والرعاية بعناية فائقة والسرعة في نقل المصابين للمستشفيات المتخصصة.
وأضاف: سيستفيد من هذه الخدمة ذوو الإصابات البالغة وحالات السكتات الدماغية وأصحاب الأزمات القلبية والمتعرّضين للكسور والحروق".
ورفع "العويسي"، شكره لأمير المنطقة على تدشين مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية، وقدّم له هدية تذكارية بهذه المناسبة.