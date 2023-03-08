بالصور.. سعود بن نايف يُطلق مشروع خدمة "الإسعاف الجوي" بالشرقية

أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، الذي قدّم له شرحاً مفصلاً عن هذه الخدمة الجديدة بالمنطقة والخدمات التي ستوفرها للمرضى.