"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والشرقية والقصيم ونجران والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والفطيحة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وخميس مشيط وابها واحد رفيدة، وأمطار متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، ورياح شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد اتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، ورياح شديدة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضاً أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة العيص وبنيع النخل والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة القصيم رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الاسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية والشعيبة والليث والقنفذة، وأمطار خفيفة على أضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.