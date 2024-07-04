"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، ورياح شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.