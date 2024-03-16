الرياض.. في ثاني شهر من العام الجديد صفقات الفلل تتراجع بنسبة 10% والأراضي 17%

واصلت عدد الصفقات العقارية في العاصمة "الرياض" تراجعها خلال الشهر الماضي فبراير من العام 2024 حيث سجلت للفلل تراجع قدره 10.9 % والأراضي أكثر من 17.9 %، بينما سجلت الأراضي تراجعًا طفيفًا للشهر الماضي بلغ أقل من 1 % وبالتحديد 0.8 وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للعقار، متأثرة بعدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة ودخول شهر رمضان المبارك وتحويل الدعم السكني إلى "مصفوفة".
ورصدت "سبق" الركود الحاصل في السوق العقاري خلال هذه الفترة والعزوف عن الشراء حيث عزا متعاملون الأسباب إلى ارتفاع الفائدة والتي صعدت إلى أعلى من 4 % في بعض الجهات التمويلية مما دفع بالبعض لتأجيل قرار الشراء.
وكانت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أظهرت تراجعًا في الصفقات العقارية التي تمت خلال عام 2023 بنسبة 11 % لتبلغ نحو 193.45 مليار ريال، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبلغ عدد الصفقات العقارية خلال العام الماضي نحو 172.07 ألف صفقة، وبلغ عدد العقارات المبيعة 177.5 ألف عقار.
وسجلت الصفقات العقارية خلال عام 2023 انخفاضًا في 7 أشهر، وكان شهر إبريل الأكثر انخفاضًا بنسبة 47 %، تلاه شهر فبراير المنخفض بنسبة 40 % فيما سجلت قيمة الصفقات ارتفاعًا خلال 5 أشهر تصدرها شهر يوليو بـ65 %.
وكشفت البيانات الصادرة من البنك المركزي السعودي "ساما" عن أن تراجع التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح للأفراد من المصارف في المملكة لا يشمل شركات التمويل في الربع الرابع 2023 إلى 19.658 مليار ريال، مقابل 23.097 مليار ريال في الربع المقابل من عام 2022.
وحسب البيانات، استحوذت الفلل على الحصة الكبرى من التمويل الممنوح للبنوك في الربع الرابع بحصة 13.125 مليار ريال، تلتها الشقق بمبلغ 5.584 مليار ريال، ثم الأراضي بحصة 949 مليون ريال.
وفي ديسمبر تحديدًا من العام الماضي، بلغ هذا التمويل 6.237 مليار ريال، متراجعًا من 6.655 مليار ريال في نوفمبر 2022. وحافظت القروض الممنوحة للفلل على الحصة الكبرى بحصة 4.307 مليار ريال، تلتها الشقق بمبلغ تمويل 1.676 مليار ريال، ثم الأراضي بمبلغ 255 مليار ريال.