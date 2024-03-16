الرياض.. في ثاني شهر من العام الجديد صفقات الفلل تتراجع بنسبة 10% والأراضي 17%

وكانت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أظهرت تراجعًا في الصفقات العقارية التي تمت خلال عام 2023 بنسبة 11 % لتبلغ نحو 193.45 مليار ريال، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبلغ عدد الصفقات العقارية خلال العام الماضي نحو 172.07 ألف صفقة، وبلغ عدد العقارات المبيعة 177.5 ألف عقار.