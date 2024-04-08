مالَ على شقه والإمام يقرأ.. حُسن الخاتمة يُكتب في القيام لأحد رجالات مسجد بمكة

وتفصيلًا، وأثناء أداء المتوفى -رحمة الله عليه- صلاة القيام أمس الأحد مع جماعة المسجد، مالَ على أحد شقيه وسقط، ليفارق الحياة وهو في محرابه؛ مما تسبب في اختلاط مشاعر الحزن والفرح لجماعة المسجد، بين مهنئ بحُسن الخاتمة وحزين على فقده كونه من جماعة المسجد والمشهود له بالخير.