مالَ على شقه والإمام يقرأ.. حُسن الخاتمة يُكتب في القيام لأحد رجالات مسجد بمكة

وافت المنية أحد جماعة جامع الشيخ محمد التويجري بمخطط الخضراء بالعاصمة المقدسة وهو يصلي القيام أمس الأحد؛ حيث سقط بينهم والإمام يقرأ في الصلاة.
وتفصيلًا، وأثناء أداء المتوفى -رحمة الله عليه- صلاة القيام أمس الأحد مع جماعة المسجد، مالَ على أحد شقيه وسقط، ليفارق الحياة وهو في محرابه؛ مما تسبب في اختلاط مشاعر الحزن والفرح لجماعة المسجد، بين مهنئ بحُسن الخاتمة وحزين على فقده كونه من جماعة المسجد والمشهود له بالخير.
وعَدّ جماعةُ المسجد، المتوفى "العصيمي" من المشهود لهم بالخير، وحرصه على الصلاة في الصف الأول، واعتادوا منه طيلة العشر الأواخر إحضاره الشاهي والقهوة للمصلين في المسجد؛ حيث صُلِّيَ عليه أمس ودُفن بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع.