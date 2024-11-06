السعودية تحتضن 193 دولة في المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم

تنطلق في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024م، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهم 193 دولة، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.
ويمثل هذا المؤتمر المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم التي تستهدف توحيد متطلبات تسجيل التصاميم، مما يسهم في تبسيط إجراءات حماية الملكية الفكرية دوليًا.
وتأتي معاهدة قانون التصاميم كإطار دولي لتعزيز الابتكار عبر توفير حماية موحدة للتصاميم مما يشجع المبدعين على تطوير تصاميم جديدة ومستدامة تلبي احتياجات الأسواق المتجددة، كما تدعم المعاهدة استدامة الأعمال من خلال تقليل العقبات أمام حماية التصاميم مما يسهم في تشجيع الصناعات القائمة على الابتكار والإبداع.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم إلى أن المؤتمر يعكس التزام المملكة بتعزيز النظام الدولي للملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء، مبينًا أن المؤتمر يسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للجميع.
يذكر أن خلال أعمال المؤتمر، تستضيف المملكة الوفود المشاركة في جولات ثقافية تهدف إلى تعريفهم بالثقافة والموروث السعودي، حيث سيحظى الحضور بفرصة لاستكشاف تاريخ المملكة وثقافتها العريقة، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة المملكة كمركز للإبداع والتنوع الثقافي، في خطوة تجسد رؤية المملكة 2030 في دعم الإبداع والابتكار المستدام وتعزيز التعاون الدولي.