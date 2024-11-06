السعودية تحتضن 193 دولة في المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم

يذكر أن خلال أعمال المؤتمر، تستضيف المملكة الوفود المشاركة في جولات ثقافية تهدف إلى تعريفهم بالثقافة والموروث السعودي، حيث سيحظى الحضور بفرصة لاستكشاف تاريخ المملكة وثقافتها العريقة، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة المملكة كمركز للإبداع والتنوع الثقافي، في خطوة تجسد رؤية المملكة 2030 في دعم الإبداع والابتكار المستدام وتعزيز التعاون الدولي.