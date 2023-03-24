صدور الموافقة الملكية على تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
وتفصيلاً، تأتي الموافقة الكريمة بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتَّى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.
وبهذه المناسبة، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف.
وقال الشيخ "السديس":" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ رعاه الله ــ جعل الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، ومن صور عنايته بالحرمين الشريفين ما يوفره من خدمات ورعاية وعناية "، سائلًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.