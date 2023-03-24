صدور الموافقة الملكية على تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف

وبهذه المناسبة، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف.