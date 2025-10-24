في يومٍ واحد.. عسير تُدشّن مركزين لخدمة الإنسان على امتداد 200 كلم

في مشهد إنساني يعكس روح التكافل ويجسد مسار "رحلة صعود عسير"، رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، تدشين مركزين نوعيين في يوم واحد، يفصل بينهما أكثر من 200 كيلومتر، ويلتقيان في هدف واحد: الإنسان أولاً.
ففي البشائر، وعلى ارتفاع 2300 متر عن سطح البحر، دشن سموه مركز غسيل الكلى، بالشراكة مع مؤسسة رجل الأعمال حامد العلياني الخيرية، ليقدم خدمات متخصصة لمرضى الفشل الكلوي في البشائر والمراكز المجاورة.
وفي ذات اليوم، افتتح الأمير تركي بن طلال مركز جمعية الحياة للتوحد في المجاردة بتهامة عسير، على ارتفاع يتجاوز 1200 متر، ليخدم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في المجاردة والمناطق المحيطة.
وجاء إنجاز مركز التوحد بتكاتف عدة جهات، أبرزها إمارة منطقة عسير، وهيئة تطوير المنطقة، وبلدية المجاردة، بالإضافة إلى مساهمات مجتمعية من عيادات طبية خاصة، ونادي الفاروق الرياضي، ونوادٍ للفروسية، ولجنة التنمية الاجتماعية.
ورغم المسافة التي تفصل المركزين عن مدينة أبها، والتي تبلغ قرابة 200 كلم، فإن الرسالة التي حملاها واحدة: كل إنسان على أرض عسير له ذات القدر من الأهمية والرعاية.