في يومٍ واحد.. عسير تُدشّن مركزين لخدمة الإنسان على امتداد 200 كلم

في مشهد إنساني يعكس روح التكافل ويجسد مسار "رحلة صعود عسير"، رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، تدشين مركزين نوعيين في يوم واحد، يفصل بينهما أكثر من 200 كيلومتر، ويلتقيان في هدف واحد: الإنسان أولاً.