بذكاء اصطناعي و1600 كاميرا.. "أمانة الرياض" تطلق نظام الرقابة الذكية لتعزيز أمان الحدائق والساحات

في خطوة نوعية تعكس توجه مدينة الرياض نحو التحول الذكي وتحقيق الاستدامة الحضرية، أطلقت أمانة منطقة الرياض رسميًا مشروع "الرقابة الذكية" داخل حدائق وساحات العاصمة، بهدف تعزيز الأمن والسلامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويضم النظام أكثر من 1600 كاميرا موزعة على الحدائق العامة، تعمل على مدار الساعة لرصد السلوكيات غير النظامية وتحليل البيانات ميدانيًا، ما يسهم في تسريع الاستجابة للحالات الطارئة والحفاظ على سلامة الزوار والمرافق.
ويتيح النظام الذكي اكتشاف حالات الإغماء، ومراقبة سلامة الأطفال وتتبع المفقودين، كما يرصد التجمعات غير النظامية والمخالفات مثل إشعال النار، أو إتلاف المزروعات، أو الكتابة على الجدران، أو العبث بالمرافق العامة، من خلال تقنيات تحليل مرئي متقدمة تنبّه المراقبين فورًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويتميز المشروع بربط رقمي مباشر مع غرف المراقبة المركزية بالأمانة، ما يعزز كفاءة التعامل مع البلاغات ويسهم في رفع جودة الخدمة واستدامتها. كما يُنتج النظام تقارير دورية تدعم خطط التشغيل وتُحسن من إدارة الحدائق مستقبلًا.
ويُعد هذا المشروع أحد أبرز تطبيقات استراتيجية أمانة منطقة الرياض لتطوير التنمية الحضرية، ورفع كفاءة البنية التحتية الذكية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر أمانًا وجودة في الحياة.