بذكاء اصطناعي و1600 كاميرا.. "أمانة الرياض" تطلق نظام الرقابة الذكية لتعزيز أمان الحدائق والساحات

ويتيح النظام الذكي اكتشاف حالات الإغماء، ومراقبة سلامة الأطفال وتتبع المفقودين، كما يرصد التجمعات غير النظامية والمخالفات مثل إشعال النار، أو إتلاف المزروعات، أو الكتابة على الجدران، أو العبث بالمرافق العامة، من خلال تقنيات تحليل مرئي متقدمة تنبّه المراقبين فورًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.