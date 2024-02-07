مجموعة stc توقع عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية لتعزيز المحتوى المحلي خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

حيث شملت الاتفاقيات المُبرمة، التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمجموعة stc توقيع عقد مع شركة "الجازع للمقاولات والتجارة" لإنشاء محطة متخصصة بمعالجة المياه الرمادية. وتسعى هذه الاتفاقية إلى تقليل هدر المياه وتحقيق الأهداف الشاملة في مجال الاستدامة واتفاقية مع شركة "ماستروركس" تهدف إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تعزيز قدرات مجموعة stc في مجال رصد وتفعيل مؤشرات أداء رئيسية جديدة. اتفاقية مع شركة "غزال"، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، لتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة في المقرّ الرئيسي لمجموعة stc. اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سِمة" لتطوير نظام يعمل على إدراج بيانات الشركاء والتحقق منها، بما يسهم في تبسيط عملية تسجيلهم، في إطار مبادرة "تحسين مركز الشركاء". توقيع عقد مع كل من شركة "البحر المتوسط الحديثة للاتصالات السلكية" وشركة "البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات" وشركة "أوناس للمقاولات" بهدف تطوير البنية التحتية ودعم جهود الاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على مهام تطوير وصيانة البنية التحتية للشبكة الخارجية التابعة للمجموعة.