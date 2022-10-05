"الزعاق": الـ 78 يوماً المقبلة هي ألطف أيام العام.. وأمطارُها الأهم على الإطلاق

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الـ 78 يوماً المقبلة هي ألطف أيام السنة، وتشمل: 13 يوماً من آخر موسم سهيل، و52 يوماً من موسم الوسم، و13 يوماً من أول موسم المربعانية.