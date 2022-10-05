"الزعاق": الـ 78 يوماً المقبلة هي ألطف أيام العام.. وأمطارُها الأهم على الإطلاق

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الـ 78 يوماً المقبلة هي ألطف أيام السنة، وتشمل: 13 يوماً من آخر موسم سهيل، و52 يوماً من موسم الوسم، و13 يوماً من أول موسم المربعانية.
وأضاف الزعاق؛ أن الأيام الأخيرة من سهيل الأصل فيها الحرارة نهاراً والاعتدال ليلاً، أما أيام المربعانية الأولى فالأصل فيها البرودة ليلاً والاعتدال نهاراً، وبينهما موسم الوسم يأخذ من هذا وذاك، ونعيش حالات صيفية بالنهار وشتوية بالليل.
ولفت الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أننا الآن على عتبات موسم الوسم الذي سيحل علينا بعد أسبوع، والأمطار الساقطة خلال الـ 78 يوماً المقبلة تعد الأمطار الأهم في السنة على الإطلاق، فهي مفيدة للأرض والبحر ومنبتة لجميع الأعشاب البرية.
وتابع، هي أيام مهمة لأصحاب مزارع الفقع، فخلال هذه الأيام يُمشى المحوري لرش الأرض لتمهيدها دورة واحدة فقط، وبعد أسبوع "مع دخول الوسم" يُمشى المحوري مرتين بالأسبوع، وبعد 70 ليلة تقريباً من الرشة الأولى تبدأ تباشيره المسمّى الهوبر.