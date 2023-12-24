"لا دراسة وطنية عن عدد مصابي الضغط بالمملكة".. مؤتمر سعودي عالمي يقدّم توصياته

أكد المؤتمر السعودي العالمي الأول لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال واليافعين، عدم وجود دراسة وطنية حول أعداد المصابين بضغط الدم بالمملكة والدول المجاورة لها، مشيراً في توصياته لأهمية تشجيع الباحثين على إجراء الدراسات المحلية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، إضافة إلى دعوة وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، لتبني دراسات وطنية تعنى بوبائيات ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، ومحدداته، والمخططات الطبيعية لضغط الدم، لدى الأطفال واليافعين.
جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر الذي انطلق بفندق الميرديان بمدينة الخُبر، أمس الأول، بتنظيم الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم "شمس"، والشراكة مع الهيئة العالمية والجمعية العالمية لارتفاع ضغط الدم ومستشفى القطيف المركزي، واستمر لمدة يومين بمشاركة 26 متحدثاً من الخبراء والمختصين بالوطن العربي ومختلف دول العالم والذين قدموا 40 محاضرة وورشة عمل، حيث اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمسجلين 22 ساعة طبية.
وخرج الأطباء المتحدثون في المؤتمر بتوصيات عدة في ضوء الدراسات الوطنية التي تم استعراضها، وأشارت الى إصابة قرابة 1 - 5 % من الأطفال في العالم، في ظل افتقار المملكة للدراسات المختصة بهذا المجال، رغم وجود دراسات محدودة قدرت ارتفاع ضغط الدم المسحي غير المؤكد بنسبة ما بين 11 - 34 % لدى طلاب بعض المدارس، كما أشارت الدراسات إلى أن معظم المصابين لديهم زيادة في الوزن يصل إلى البدانة.
وأكد رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم "شمس" الدكتور صالح الشرفاء، ضرورة معالجة ارتفاع ضغط الدم وتشجيع القطاعات الصحية على إنشاء عيادات مركزية في القطاعات الصحية لمعالجة ضغط الدم لدى الأطفال، ودعوة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، للتعاون في مراجعة المعايير الخاصة بأجهزة ضغط الدم ، مبينا أن الاكتشاف المبكر للمرض يؤدي إلى تفادي مضاعفات المرض، التي يمكن الوقاية منها، كالجلطات الدماغية والقلبية والفشل القلبي والكلوي.
وأضاف: أوصى المؤتمر بالتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لتدريب الأطباء والممرضات وطلبة العلوم الصحية والمعنيين على "شهادة الجدارة في قياس ضغط الدم لدى الأطفال"، فيما شدد المؤتمر على ضرورة التباحث مع وزارة الصحة، ومجلس الضمان الصحي، والجهات الصحية المعنية الأخرى، لتوفير أجهزة قياس ضغط الدم، المتوافقة مع الأطفال وحث الجهات الصحية على توفير أجهزة قياس ضغط الدم المحمول.
وكان اليوم الأول للمؤتمر قد شهد عقد ورشة "شهادة الجدارة في قياس ضغط الدم لدى الأطفال"، كما تم في الأيام التالية مناقشة سبل رفع الوعي تجاه المشكلة المتصاعدة لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، وأسبابه والظروف المؤدية إلى الإصابة به، كما ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه اكتشاف الحالات وتشخيصها ومتابعتها، إضافة إلى المستجدات في تعريف وعلاج المرض .
من جهة أخرى، أقامت الجمعية، ضمن المؤتمر، مسابقة "الباحث الشاب"، والتي فاز بها ثلاثة باحثين من مختلف مناطق المملكة، كما أقامت مسابقة الرسوم الفنية، لطلبة المدراس، التي تشارك بها الجمعية ضمن تصفيات عالمية خلال عام 2024، تحت إشراف الاتحاد العالمي لضغط الدم.