"لا دراسة وطنية عن عدد مصابي الضغط بالمملكة".. مؤتمر سعودي عالمي يقدّم توصياته

‎وخرج الأطباء المتحدثون في المؤتمر بتوصيات عدة في ضوء الدراسات الوطنية التي تم استعراضها، وأشارت الى إصابة قرابة 1 - 5 % من الأطفال في العالم، في ظل افتقار المملكة للدراسات المختصة بهذا المجال، رغم وجود دراسات محدودة قدرت ارتفاع ضغط الدم المسحي غير المؤكد بنسبة ما بين 11 - 34 % لدى طلاب بعض المدارس، كما أشارت الدراسات إلى أن معظم المصابين لديهم زيادة في الوزن يصل إلى البدانة.