تحت رعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرِّم الفائزين بجائزة المؤسس للجودة

وأوضح في كلمته تقدم 300 جهة لهذه الدورة من الجائزة، استكملت منها 96 جهة تقرير المشاركة وتأهلت للتقييم المكتبي والميداني، وفازت منها 15 جهة بالمستويين الذهبي والفضي، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المقيمين المشاركين في نشاطات التقييم في هذه الدورة بنسبة 27 % مقارنة بـعدد المقيمين المشاركين في الدورة الخامسة ليصل إلى 86 مقيِّمًا، كما تضاعفت مشاركة المقيِّمات السعوديات في هذه الدورة بنسبة 100 % عن عدد المشاركات في الدورة السابقة ليصل مجموع عدد المقيمات السعوديات المشاركات في نشاطات التقييم 19 مشاركة.