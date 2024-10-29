"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية وحائل والجوف والباحة وعسير وجازان والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الجوف لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقيلة وعرعر. وتشهد أمطارًا غزيرة على طريف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
كما تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الرياض لأمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورهاط ومدركة وهدى الشام والجموم والكامل والليث والقنفذة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على الشعيبة وبحرة وخليص والعاصمة المقدسة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرج والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.