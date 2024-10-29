"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقيلة وعرعر. وتشهد أمطارًا غزيرة على طريف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.