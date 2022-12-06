زيارة مهمة في توقيت حسّاس.. ما الذي تريده "بكين" من "الرياض"؟

وزاد "الشمراني" أن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، على فتح آفاق اقتصادية عالمية للدخول في المملكة، يعزز من مكانة وطننا عالميًّا، خصوصًا أننا عضو في مجموعة العشرين، وكذلك الصين، وبلا شك ستتضمن هذه الزيارة توقيع اتفاقيات تجارية بمبالغ ضخمة يعود نفعها للبلدين.