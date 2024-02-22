"العامر": يوم تأسيس المملكة وُضعت فيه اللبنة الأولى لبناء هذا الصرح الشامخ

رفع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، وللعائلة المالكة والشعب السعودي كافة بمناسبة يوم التأسيس.
وقال "العامر": "إن يوم التأسيس وضعت فيه اللبنة الأولى لبناء هذا الصرح الشامخ المملكة العربية السعودية التي أصبحت مثالاً للأمن والرفاه والاستقرار والاهتمام بالإنسان وتعزيز التنمية واستدامة البيئة، حيث كانت انطلاقة الدولة السعودية الأولى عام 1727م، علامة فارقة في صفحات التاريخ".
وأضاف: "إن احتفال المملكة بهذه المناسبة يؤكد حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على إبراز الإرث والتاريخ العريق لهذا الوطن الغالي، وما قدمه الآباء والأجداد من ملاحم وتضحيات يستلهمها أبناء وبنات المملكة جيلاً بعد جيل".
وتابع: "ما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ورؤية المملكة 2030 التي حرصت على خلق مجتمع حيوي مزدهر، وبيئة مستدامة من خلال عدد من البرامج والمبادرات من أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، لحماية البيئة والحياة الفطرية والموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات".
وأكمل: "نحن نحتفل اليوم بوطن العلياء والشموخ، وذكرى خالدة مثلت نقطة بداية لرحلة الوحدة والتقدم والمنجزات، واليوم ترفل بلادنا الحبيبة في نعم الأمن والرخاء والازدهار، بفضل المولى عز وجل وحكمة القيادة الرشيدة التي تقدم الغالي والنفيس من أجل الوطن والمواطن".
واختتم "العامر" كلمته قائلاً: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأدام على بلادنا نعمة الرخاء والأمن".