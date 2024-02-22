"العامر": يوم تأسيس المملكة وُضعت فيه اللبنة الأولى لبناء هذا الصرح الشامخ

وتابع: "ما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ورؤية المملكة 2030 التي حرصت على خلق مجتمع حيوي مزدهر، وبيئة مستدامة من خلال عدد من البرامج والمبادرات من أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، لحماية البيئة والحياة الفطرية والموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات".