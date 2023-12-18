"فرسان التعليم".. مدرسة قديمة في الأحساء تمنح الأفضلية لطلاب حائل على حساب مكة

وفي مرحلة "روح السعودية" سعى فرسان مكة إلى سد الفارق مع فرسان حائل، وزادوا من تركيزهم في التعرف على الصور المعروضة قبل اكتمالها. وفيما تعرف فرسان حائل على صورتَي "أوكساجون" و"شارع الفن في أبها" تمكن فرسان مكة في التعرف على صورة "جبل طويق"، فيما تسرعوا في التعرف على صورة المدرسة الأميرية في الأحساء؛ لتنتهي هذه المرحلة بنتيجة 25 درجة لفرسان حائل مقابل 13 درجة لفرسان مكة.