"فرسان التعليم".. مدرسة قديمة في الأحساء تمنح الأفضلية لطلاب حائل على حساب مكة

ابتسمت الجولة الثالثة من برنامج "فرسان التعليم"، التي أقيمت في الرياض اليوم الاثنين، لفرسان حائل، الذين تقدموا على زملائهم "فرسان مكة" بنتيجة 76 – 42 في تنافس كبير، بدأ بإعلان التحدي من قِبل أعضاء الفريقين، وتخللته انسحابات، واختتم بتوسيع الفارق بينهما.
ويشارك في البرنامج، الذي تنظمه وزارة التعليم، 64 طالبًا وطالبة، تم تقسيمهم إلى 16 فريقًا، يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق السعودية.
وتقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، فيما يحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.
ويهدف برنامج "فرسان التعليم" إلى تحفيز الطلبة على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني، إضافة إلى التعريف بتراث ومعالم الوطن، وإبراز مشاريع السعودية التنموية.
وضم فريق "فرسان مكة" الطلاب: أنس الراجحي، شهد المصموم، يمنى فهد وفيصل الميمني. فيما ضم فريق فرسان حائل الطلاب: مالك الشمري، أسيل القشعمي، عبد الرحمن الشمري وسارة البشير.
وبدأ السباق بمرحلة "القدية"، وأسئلتها العشرة، وتبارى الفريقان بشكل جيد في البداية باختيار الإجابات الصحيحة، قبل أن تميل الكفة لصالح فرسان حائل، الذين تفوقوا في سرعة الإجابة عن الأسئلة؛ فتقدموا بنتيجة 18 درجة، فيما اكتفى فرسان مكة بجمع 9 درجات فقط.
تفاصيل "القدية" أشعلت الحماس في مرحلة "نيوم"، التي شهدت قيام كل فريق بسحب سؤال من الفريق الآخر، وأسفرت عملية السحب التي قام بها فرسان حائل عن حرمان فرسان مكة من الحصول على بعض الدرجات، وانتهت المرحلة بتقدم فرسان حائل 18 درجة، مقابل 15 درجة لفرسان مكة.
واستثمر فرسان حائل صلاحية المزايدة في أسئلة مرحلة "العلا" عن عدد الدول العربية في قارة آسيا، وحروف الإخفاء، ومسارات المرحلة الثانوية، وعدد الجامعات السعودية، ونجحوا في الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليهم، فيما تعثر فرسان مكة في الإجابة عن أحد الأسئلة الخاصة بهم؛ فانتهت الجولة بنتيجة 15 درجة مقابل خمس درجات لفرسان مكة.
وفي مرحلة "روح السعودية" سعى فرسان مكة إلى سد الفارق مع فرسان حائل، وزادوا من تركيزهم في التعرف على الصور المعروضة قبل اكتمالها. وفيما تعرف فرسان حائل على صورتَي "أوكساجون" و"شارع الفن في أبها" تمكن فرسان مكة في التعرف على صورة "جبل طويق"، فيما تسرعوا في التعرف على صورة المدرسة الأميرية في الأحساء؛ لتنتهي هذه المرحلة بنتيجة 25 درجة لفرسان حائل مقابل 13 درجة لفرسان مكة.