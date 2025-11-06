تراجع الإصابات والوفيات المرورية وارتفاع حركة الركاب في إحصاءات النقل لعام 2024

وأوضحت الهيئة أن عدد الحوادث المرورية الجسيمة تجاوز 17.2 ألف حادث خلال العام، مشيرة إلى أن 60.3% من إجمالي هذه الحوادث وقعت داخل المدن، في حين شهدت بعض الأشهر ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الركاب عبر المنافذ البرية، حيث تصدّر شهر يناير بنسبة 10.1% يليه شهر فبراير بنسبة 9.3%، بينما سجّل شهرا سبتمبر وأكتوبر النسبة الأدنى بواقع 7.1% لكل منهما.