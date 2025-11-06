تراجع الإصابات والوفيات المرورية وارتفاع حركة الركاب في إحصاءات النقل لعام 2024

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها السنوية لإحصاءات النقل على الطرق لعام 2024م عن تراجع معدل الإصابات في الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة بنسبة 3.8% مقارنة بعام 2023م، مسجلًا 68.21 إصابة.
كما انخفض معدل الوفيات المرورية لكل 100 ألف نسمة بنسبة 7.1% ليصل إلى 12.13 وفاة، في مؤشر يعكس تحسنًا في مستوى السلامة المرورية.
وأوضحت الهيئة أن عدد الحوادث المرورية الجسيمة تجاوز 17.2 ألف حادث خلال العام، مشيرة إلى أن 60.3% من إجمالي هذه الحوادث وقعت داخل المدن، في حين شهدت بعض الأشهر ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الركاب عبر المنافذ البرية، حيث تصدّر شهر يناير بنسبة 10.1% يليه شهر فبراير بنسبة 9.3%، بينما سجّل شهرا سبتمبر وأكتوبر النسبة الأدنى بواقع 7.1% لكل منهما.
كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع إصدار رخص القيادة لأول مرة إلى أكثر من 1.2 مليون رخصة خلال عام 2024م، بزيادة قدرها 6.6% عن العام السابق، فيما بلغ عدد الركاب عبر المنافذ البرية أكثر من 65.9 مليون راكب، تصدرهم منفذ جسر الملك فهد بنسبة 49.9% من إجمالي الحركة البرية.