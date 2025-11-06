"البيئة" تعلن عن مزاد علني لبيع 44 سيارة بمحافظة الخرج

أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج عن بدء مزاد علني إلكتروني لبيع عدد من السيارات التابعة له، وذلك عبر منصة "اعتماد – مزاد"، ابتداءً من يوم الأحد 26 أكتوبر 2025م وحتى 9 نوفمبر 2025م، ولمدة 15 يومًا متواصلة.
وأوضح المكتب أن المزاد يشمل 44 سيارة متنوعة سيتم بيعها بنظام الجملة من خلال المنصة الإلكترونية "اعتماد"، في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لإدارة الأصول والاستفادة من الرجيع بطريقة نظامية وشفافة.
وبيّن المكتب أن المشاركة في المزاد متاحة لجميع الأفراد والجهات الراغبة من خلال الدخول على منصة "اعتماد" عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) المرفق في الإعلان، مشيرًا إلى أن آلية التسجيل والمزايدة تتم إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى الحضور الميداني.
وأكد المكتب أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطبيق معايير الحوكمة وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، إلى جانب دعم التحول الرقمي في أعمال البيع والشراء الحكومية عبر المنصات المعتمدة.
ودعا المكتب الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المزاد وشروط المشاركة إلى زيارة منصة "اعتماد" خلال فترة المزاد المحددة، مؤكدًا أن جميع عمليات البيع ستخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وبيّن أن التسجيل في المزاد يتم عبر الدخول إلى المنصة واختيار خدمة "المزادات" ثم استعراض المزاد الخاص بمكتب الوزارة في محافظة الخرج، لافتًا إلى أن المشاركة تتطلب امتلاك حساب فعّال في المنصة وسداد مبلغ التأمين المقرر إلكترونيًا قبل بدء المزايدة.
كما أوضح أن عملية الشراء النهائية ستُستكمل إلكترونيًا من خلال المنصة، على أن يتولى المشتري استلام المركبة من الموقع المحدد بعد إتمام الإجراءات الرسمية، داعيًا الراغبين إلى الاطلاع على الشروط والأحكام عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) المرفق بالإعلان.