شاهد.. حكاية سائق نجا من حادث مروري لانشغاله بالجوال.. "5 ثوانٍ" أدخلته أسفل شاحنة

روى مواطن قصته مع حادث مروري نجا منه بأعجوبة، والسبب الذي كاد أن يؤدي بحياته عندما خطف انتباهه عن الطريق أثناء القيادة لمدة خمس ثوانٍ فقط دخل إثره بمركبته تحت شاحنة (تريلا).
ووفق الفيديو الذي وثقه المواطن لمركبته وتداوله مرتادو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر تضرر المركبة بشكل كبير جداً في مقدمتها، وروايته أنه انشغل عن القيادة حينما رفع الهاتف النقال لمدة 5 ثوانٍ، مما جعله يصطدم في شاحنة على الطريق ولم يلحق به أذى كما يظهر في التصوير.
وكان المرور السعودي، قد حذر مرارًا من الانشغال بأي شيء أثناء القيادة، يمنع من تفادي أي حادث طارئ ويعرض الحميع للخطر، ومؤكداً أن الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة من أكبر مسببات الحوادث المرورية، مهما كانت الفترة قصيرة أو السرعة بسيطة، حيث إن 5 ثوانٍ من هذا تماثل عبور المركبة لطول ملعب كرة قدم بأكمله والسائق مغمض العينين.