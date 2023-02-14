شاهد.. حكاية سائق نجا من حادث مروري لانشغاله بالجوال.. "5 ثوانٍ" أدخلته أسفل شاحنة

وكان المرور السعودي، قد حذر مرارًا من الانشغال بأي شيء أثناء القيادة، يمنع من تفادي أي حادث طارئ ويعرض الحميع للخطر، ومؤكداً أن الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة من أكبر مسببات الحوادث المرورية، مهما كانت الفترة قصيرة أو السرعة بسيطة، حيث إن 5 ثوانٍ من هذا تماثل عبور المركبة لطول ملعب كرة قدم بأكمله والسائق مغمض العينين.