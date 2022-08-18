"كودو" ترعى نادي ألميريا في الدوري الإسباني

وبهذه المناسبة أكد السيد راكان الراشد بأن شركة مطاعم كودو تعتز بأن تكون جزءاً من مسيرة هذا النادي الذي يمثّل تجربة فريدة في الاستثمار الرياضي السعودي عالمياً، والذي شهد تطوراً ملحوظاً في ضوء رؤية المملكة 2030، وتابع قائلاً: "نحن على ثقة بأن نادي ألميريا قادر في ظل قيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ على تحقيق النتائج المستهدفة والتي تؤكد أحقيته في منافسة فرق أندية الدوري الممتاز الإسباني، ومن جانبنا نسعى من خلال هذه الرعاية إلى إظهار مطاعم كودو كسلسلة سعودية تتميز بمشاركتها في تطوير أنماط الحياة الصحية والرياضية وذلك من خلال فلسفة "كودو" ومنتجاتها الفريدة التي يتم إعدادها أمام عملائها بمكونات صحية وطازجة عالية الجودة، ومن المؤكد بأن الرعاية تمنحنا الفرصة لكسب العديد من المؤيدين والمحبين للرياضة من خلال حب وشعبية كرة القدم، حيث يعد نادي ألميريا مثالاً رائعاً في الدوري الإسباني يعكس روح ورؤية المملكة على المستوى الدولي، ونتطلع بدورنا إلى دعم النادي لتحقيق إنجازات أكبر، وتشجيع الشباب السعودي الواعد للمضي قدماً لينتهج أنماط حياة صحية ورياضية كما يجب أن تكون.