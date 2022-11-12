المملكة تعلن عن ٣ مشاريع جديدة في مجال العمل المناخي

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، المنعقد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ cop27 في شرم الشيخ، عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة من شأنها تعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لدفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً.